Якутия
Михаил Мурашко вручил награды работникам Национального центра медицины Якутии
Михаил Мурашко вручил нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» директору Клинического центра Алквиаду Булатову, заместителю директора Кардио-сосудистого центра Николаю Ильину, врачам Андрею Николаеву, Владимиру Осипову, Наталье Силиной, старшим медицинским сестрам Елене Бурцевой, Туяре Уларовой.
Благодарности министра здравоохранения Российской Федерации удостоены заместитель директора Республиканского кардиологического диспансера Лена Сокольникова, заведующий группой Сергей Анисимов, медицинская сестра-анестезист Роза Анисимова, врач Алексей Слепцов.
Айсен Николаев вручил государственные награды республики. Так, присвоено звание «Заслуженный врач Республики Саха (Якутия)» врачу Сардане Ноговицыный, удостоены знака «Гражданская доблесть» операционная медицинская сестра Наталья Петрова, Грамоты Главы Якутии врач Кузьма Колосов.
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