Михаил Мишустин утвердил Концепцию председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах и план мероприятий

Концепция направлена на содействие продвижению сбалансированного развития Арктического региона.

В рамках председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками межправительственного форума по четырём приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Об этом говорится в Концепции председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства России.

Арктический совет создан в 1996 году. Это межправительственный форум высокого уровня для развития международного сотрудничества в высоких широтах. Арктический совет представляет собой уникальный форум взаимодействия правительств арктических государств, постоянных участников совета, представляющих коренные народы обширного Арктического региона, а также целого ряда внерегиональных государств и международных организаций, обладающих в Арктическом совете статусом наблюдателя. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.

Концепция, утверждённая Председателем Правительства, направлена на реализацию задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в Основах государственной политики России в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В их числе – закрепление за Арктическим советом роли ключевого регионального объединения, координирующего международную деятельность в регионе, а также укрепление добрососедских отношений с арктическими государствами на двусторонней основе и в рамках многосторонних региональных форматов сотрудничества.

«Российская Федерация открыта для сотрудничества с другими странами по экономическому развитию Арктики, улучшению качества жизни людей, реализации новых инвестиционных проектов, – отметил Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. – Наша страна лидирует в целом ряде направлений, связанных с освоением Арктики. В их числе развитие Северного морского пути, науки и технологий, охрана окружающей среды».

Международная кооперация, по словам Юрия Трутнева, может дать новый импульс для развития существующих и запуска новых научных проектов, будет содействовать межвузовскому взаимодействию, укрепит партнёрские отношения между предпринимательским сообществом и усилит экономические связи.

«Председательство – это уникальная площадка для стимулирования не только экономического роста, международной кооперации и поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнёрства, но и отличная возможность для развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера», – рассказал советник Президента, заместитель председателя – ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах Антон Кобяков.

Михаил Мишустин также утвердил подробный план основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. В частности, запланированы культурные фестивали, научно-практические конференции, конгрессы, экспедиции, чемпионат профессионального мастерства, студенческие саммиты, круглые столы, форумы. Их организаторами выступят федеральные и региональные органы исполнительной власти, общественные и образовательные организации и бизнес-структуры. Большая часть мероприятий пройдёт в северных российских городах: Якутске, Салехарде, Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, а также на севере Норвегии. Это позволит иностранным гостям лучше узнать российское Заполярье, выбрать территории, наиболее подходящие для инвестиций. Всего участниками предусмотренных планом событий станут более 467 тысяч человек.

Официальный блок представлен заседаниями Комитета старших должностных лиц Арктического совета, переговорами его рабочих и экспертных групп, а также встречами Арктического экономического совета, председательство в котором также переходит к России в мае 2021 года. Кроме того, на 2021 и 2023 годы намечено проведение международного форума «Арктика – территория диалога». Он зарекомендовал себя в качестве ключевой площадки для обсуждения вопросов социально-экономического развития северных территорий и выработки инструментов многостороннего партнёрства.

В раздел «Экономическое сотрудничество» вошли мероприятия, посвящённые освоению шельфа, укреплению связей торгово-промышленных палат, вопросам судостроения и развития аквакультуры.

Важнейшая тема изменения климата будет обсуждаться на всемирном саммите по вопросам таяния вечной мерзлоты, запланированном на 2023 год, а также на конференциях по проблемам адаптации региона к глобальному изменению климата, вопросам совершенствования системы мониторинга за окружающей средой, борьбы с загрязнением микропластиком, предотвращения разливов нефти, сохранения биоразнообразия и продвижения зелёной энергетики.

Широкое обсуждение получат вопросы развития человеческого капитала и поддержки коренных малочисленных народов. В числе приоритетов – привлечение в регион новых кадров, сбережение здоровья местных жителей, улучшение качества городской среды.

Ряд мероприятий связан с международным проектом «Дети Арктики», который нацелен на поддержку новых форм образования с учётом климатических и культурных особенностей Заполярья, а также инициативой по сохранению культурного и языкового наследия коренных народов Севера. За время председательства будут проведены Всероссийские арктические игры, чемпионат по традиционному оленеводству, ряд молодёжных и студенческих форумов, а также семинары по популяризации местных языков.

План предусматривает насыщенную культурно-развлекательную программу. В числе мероприятий – фестивали «Териберка» и «Птица Баренц» в Мурманской области, фестиваль северной кухни в Якутске, кинопоказы, выставки арктических промыслов и товаров.

«Россия заинтересована в сохранении Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного сотрудничества. Любое взаимодействие на Севере должно опираться на стратегические интересы всего человечества. Поэтому в рамках мероприятий обсудим позитивную повестку сотрудничества. Затронем вопросы глобальных климатических изменений, использования возобновляемой энергии с целью снижения выбросов парниковых газов, развития Севморпути. Будем активно поднимать все темы, связанные с высокими технологиями и кооперацией в этой сфере. Не менее важны социальные и гуманитарные аспекты, вопросы защиты прав коренных малочисленных народов Севера, развития международного арктического туризма», – отметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.