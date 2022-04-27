Михаил Мишустин: Сегодня Якутия – это стратегически важный регион нашей страны

Уважаемый Айсен Сергеевич! Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 100-летним юбилеем!

История вашего северного края неразрывно связана с Россией, в состав которой она вошла 390 лет назад. Это событие положило начало освоению якутских земель. Декрет об образовании Якутской АССР, подписанный в 1922 году, стал ещё одной вехой в судьбе республики, способствовал её дальнейшему социально-экономическому к культурному разбитию.

Сегодня Республика Саха (Якутия) – это стратегически важный регион нашей страны с самой большой территорией и тысячами месторождений нефти, газа и угля, алмазов и золота, цветных и редких металлов. Республика является одним из лидеров добывающей промышленности реализует масштабные инвестиционные проекты в разных сферах, в том числе транспортном и строительном комплексах.

Важно, что особое внимание здесь уделяется сохранению уникальных национальных традиций, среды хозяйствования коренных малочисленных народов, сбережению самобытных ремесел и промыслов – оленеводства и рыболовства. И, конечно, многое делается для развития здравоохранения, образования и туризма.

Уверен, что трудолюбие, целеустремленность, любовь к родной земле будут и впредь основными составляющими процветания Республики Саха (Якутия) и всей России.

Желаю вам здоровья, дальнейших успехов, мира и благополучия!

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин