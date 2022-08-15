15.08.2022
15:25
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Политика

Михаил Мишустин прибыл в Якутию с рабочим визитом

Михаил Мишустин прибыл в Якутию с рабочим визитом

Председателя правительства встретили полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Якутии Айсен Николаев — передает телеграм-канал Правительство России.

В рамках рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа 15 августа председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Республику Саха (Якутия).

В Якутске Михаил Мишустин проведёт совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также посетит IT-парк и встретится с его ведущими резидентами.

В столице республики сегодня также будут работать заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Фото: https://t.me/government_rus
Источник: https://t.me/government_rus, Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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