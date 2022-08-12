Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Якутию

В рамках рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, которая состоится с 12 по 16 августа, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Республику Саха (Якутия).

В Якутске Михаил Мишустин проведёт совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и посетит IT-парк.