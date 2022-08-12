12.08.2022
12:09
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Политика

Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Якутию

В рамках рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, которая состоится с 12 по 16 августа, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Республику Саха (Якутия).

В Якутске Михаил Мишустин проведёт совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и посетит IT-парк.

Фото: пресс-службы Правительства Российской Федерации
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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