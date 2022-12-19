Михаил Лебедев: Послание главы региона вселяет уверенность в завтрашнем дне

По мнению генерального директора ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондента РАН Михаила Лебедева, в послании главы республики Айсена Николаева затронуты самые актуальные вопросы развития нашего региона.

«В Послании Главы детально проанализировано развитие всех сфер общественно-политической и социально-экономической жизни региона: подведены итоги республики в минувшем году, обозначены актуальные задачи на будущее, стратегические направления развития региона, основные векторы работы правительства, Госсобрания, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Как отметил наш Ил Дархан Айсен Николаев, в текущих реалиях наука должна отвечать на запросы бизнеса, который нуждается в эффективных отечественных технологиях. Было уделено внимание Научно-образовательному центру «Север», перед которым поставлена ключевая задача — развитие совместных проектов с индустриальными партнерами, а приоритетом – импортозамещение и разработка новых подходов в таких сферах, как энергетика, биотехнологии, медицина, сельское хозяйство. НОЦ «Север» был создан с целью объединить потенциал ведущих научных организаций Северо-Востока страны. Сейчас центр является ключевым элементом научной инфраструктуры пяти регионов-партнеров: Якутии, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа» — сказал Михаил Лебедев.