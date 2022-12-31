Михаил Лебедев, директор ЯНЦ СО РАН: Новый год – особенный праздник

Дорогие жители нашей Республики!

От имени коллектива Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН» и от себя лично поздравлю с Новым 2023 годом!

Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями. Он оставил за собой реализованные проекты, новые сотрудничества и приятные моменты. Так пусть же в этот Новый Год перед Вами откроются новые возможности, покорятся новые вершины. Пусть каждый Ваш шаг, каждое движение ведет вас только к лучшему. Пусть трудности обходят Вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят благополучие и любовь, мира и добра!

Генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»,

член-корреспондент РАН

Михаил Лебедев