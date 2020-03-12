Высказана позиция научно-профессионального сообщества ветеринаров

Региональный координатор партийного проекта «Чистая страна», доктор биологических наук – Михаил ЧЕРОСОВ высказал позицию научно-профессионального сообщества ветеринаров, зоологов и экспертов по резонансной теме бродячих животных.

На Общественных экологических советах при Минэкологии РС (Я) не раз обсуждали вопрос численности бродячих животных. Специально «обкатывали» через научно-профессиональное сообщество ветеринаров, зоологов и экспертов. Также постоянно консультируемся с ОХЛОПКОВЫМ Иннокентием Михайловичем, директором Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, кандидатом биологических наук, ШАДРИНОЙ Еленой Георгиевной, доктором биологических наук и членами Общественного экологического совета.

У нас в Якутии – своя специфика. Собаки на Севере более адаптированы к холоду и создавать им «тепличные условия» +24°С в зимнее время по новым требованиям Закона не имеет смысла. Для собак, которые адаптированы зимовать на улице, это невыносимые условия.

Закон накладывает нагрузку на бюджет

По Закону «Об ответственном обращении с животными», разработанного комитетом по экологии и охране окружающей среды в Государственной Думе РФ, возглавляемым Владимиром БУРМАТОВЫМ, животных нельзя умерщвлять. Их следует содержать за счет бюджета, в том числе в ряде случаев наиболее агрессивных особей изолированно и до конца их жизни. Это накладывает достаточно большую нагрузку на бюджеты различных уровней. На данный момент Закон пока не обеспечен финансированием из бюджета РФ. Председатель комитета Владимир Бурматов очень справедливо ставит вопрос, чтобы этот Федеральный закон был обеспечен финансированием. Сегодня органам исполнительной власти законодательно закреплено ведение ими деятельности по изысканию средств, чтобы осуществить мероприятия для обеспечения требований Закона.

Бурматов: строительство приюта обходится в 20 млн рублей

Около месяца назад – 19 февраля на селекторном совещании «Единой России» в рамках партийного проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов через видеоконференцсвязь с регионами отметил, что совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством финансов РФ готов разработать федеральную программу поддержки регионов по строительству приютов для бездомных животных.

Инициатор закона сумел прийти к соглашению с министром природы Дмитрием КОБЫЛКИНЫМ в части проработки программы по вопросам федерального финансирования. Отметив, что строительство одного приюта для животных обходится ориентировочно в 20 миллионов рублей.

Минприроды РФ совместно с Минфином РФ эту инициативу начали отрабатывать. Также Министерство сельского хозяйства РФ достаточно давно разрабатывает нормативную базу для ветеринарных структур регионов по учету и контролю собак и кошек. Документ пока еще готовится в недрах федеральных структур.

А что Республика? По грубым подсчетам не менее 1 миллиарда рублей

Через Госсобрание Ил Тумэн была проведена работа по увеличении бюджетного финансирования. Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) обосновал увеличение средств на выполнение этого закона в сумме 70 млн рублей, обозначив только самые минимальные расходы, чтобы сохранить и держать в таком же состоянии те пункты передержки, которые уже есть. Это обоснование прошло согласование на определенных инстанциях. И увеличение финансирования из республиканского бюджета будет.

Но для исполнения Федерального Закона «Об ответственном обращении с животными», по всей Якутии нужно построить минимум в 36 муниципальных районах и городских округах хотя бы по одному приюту. При этом необходимо создать систему функционирования пунктов передержки по требованиям закона – лечение, стерилизация, чипирование, возвращение в место, откуда были пойманы и пр. Для этого нужны большие средства, по грубым подсчетам – это не менее 1 миллиарда рублей. Республиканский бюджет этого не осилит. Если Владимир Бурматов обеспечит федеральное финансирование, тогда по всей Якутии появится сеть приютов.

Бешенство в Якутске

Что касается случая с выявлением бешенства 3 марта в пункте передержки бродячих животных Якутска и той реакции, которая пошла после проведения мер по обеспечению безопасности здоровья и жизни населения, отмечу, что в данном конкретном моменте Закон «Об ответственном обращении с животными» отодвигается на задний план в связи с законным введением карантина. При возникновении чрезвычайной ситуации, каковым является введение карантина на территории муниципалитета, включается механизм санитарно-эпидемиологического реагирования. И это требует безотлагательных действий. Решение комиссии было принято. Безопасность и здоровье людей должно быть превыше всего.

Зоозащитники, не принимая во внимание опасность ситуации, требуют соблюдать все законы по отношению к бешеным зараженным животным. На каком основании люди проходят в учреждение, закрытое на карантин? Почему работники пункта передержки не извещали о таком статусе объекта в тот момент? Были ли извещены вышестоящие структуры о проникновении на территории карантина? Нужно было всех кто там находился сразу изолировать и назначить лечение. Эти люди уже контактировали с объектами зараженной территории, потому что они зашли на карантинную территорию, где уже нет гарантий безопасности их жизни. Карантин был объявлен по городу Якутску и Жатаю в рамках методики. При карантинной ситуации вводится уже другой закон, его нельзя нарушать.

У ветеринаров существуют методики, правила, инструкции. Доказательная база всего этого есть. Лабораторные экспертизы проведены, и дальнейшие действия нужно было произвести безотлагательно. Разбираться в остальном, что не касается действий ветеринаров, полномочия имеют госорганы, а не зоозащитники.

В сухом остатке

В данном конкретном случае видно, что для обеспечения требований Закона «Об ответственном обращении с животными» все упирается в наличии нормативной базы и финансирования. Если в результате решительных действий председателя комитета Владимира Бурматова данные вопросы будут решены, то ему удастся совершить огромное достижение государственного масштаба. Без денег «собачий вопрос» в Якутии, как и в большинстве других субъектов Российской Федерации решён не будет.