Михаил Черосов: Мы должны стремиться к аналогу IT-лицея в Казани

Мы должны стремиться к некому аналогу IT-лицея Казанского федерального университета в школьном образовании нашей республике. Об этом сообщил председатель общественного совета министерства образования и науки Якутии Михаил Черосов по итогам посещения учебного заведения.

Уникальное учебное заведение делегация Республики Саха (Якутия) посетила в рамках участия в деловой программе финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

«Отрадно, что во время деловой программы организовали посещение не только колледжей и техникумов, но и школьных систем. IT-лицей – это на данный момент одно из ведущих образовательных организаций общего среднего образования. У нас в Якутии имеется указ главы республики о создании ИТ-лицея на территории республики, поэтому посещение этого учреждения было очень кстати, – отметил Михаил Черосов. – Лицей является структурным подразделением Казанского (Приволжского) федерального университета, тем самым все возможности университета открыты и для детей. Инициатива создания уникального учебного заведения не только в России, но и в мире, принадлежит президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, и он уделяет большое внимание ежегодным результатам обучающихся».

По словам Черосова, принципы, которые важны для них, в какой-то мере корреспондируют с нашими подходами, которые внедряются в Якутии повсеместно.

«В частности, у них есть обязательное требование: у детей, помимо посещения основных занятий, обязательно посещение спецкурсов олимпиадного творческого характера, технопарка, который имеется при лицее. Обязательным требованием также является активность ученика и его конкретные результаты или по олимпиадному направлению, или по проектно-исследовательской деятельности по итогам года. У них есть специальный дневник подготовки, своеобразное портфолио, куда они записывают свои планы, результативность. Также у ребят полностью интернатское обеспечение, даже те, кто из Казани, обязаны жить там, чтобы все были на равных. Лицей нацелен на комплексное развитие ребенка, хотя и называется IT-лицеем, по сути, дети не сидят все 24 часа за компьютером, у них много других направлений, одно из которых — геологическое».

«Импонировало то, что все педагоги имеют достаточно высокий уровень и опыт сверхшкольной программы, на мощном уровне поставлен образовательный процесс. Поступаемость не только в казанские вузы, но и центральные очень высокая. Одно из негласных задач у них — поступление в казанские вузы. Но это делается не путем заставления, а им наглядно показывают возможности, которые предоставляют местные вузы, а решение принимают сами дети. Очень большой спрос идет и со стороны самих вузов – у них создаются целые подразделения и группы из числа выпускников этого лицея. Это объясняется тем, что дети видят возможности Татарстана, они видят интерес со стороны республики в их подготовке для республики, поэтому у них ощущается дух патриотизма. Дети очень активные, сами рассказывали о лицее, проводили для нас экскурсии. Учителя-педагоги минимально общались, очень интересные принципы для образовательной сферы, которые надо применять. В классах обучаются по 12 человек, тем самым уделяется внимание каждому ученику, учащиеся знают, что надо работать, для того, чтобы добиться результатов. Фактически они живут в деревне Универсиада, это большой комплекс отличных помещений, общежитий с развитой инфраструктурой. Выходной только один – воскресенье, когда они могут видеться со своими родными», — рассказывает Михаил Черосов.

Напомним, что сборная Республики Татарстан заняла первое место в медальном зачете финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019. 447,5 баллов получила команда-победитель за 55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей.

«В лицее очень гордятся своими участниками WorldSkills в категории юниоры. Педагоги признаются, что они и дальше будут развивать данное направление, и у них для этого есть вся необходимая база. Для развития данного направления у них имеется отдельный заместитель директора, который специализированно этим занимается. В целом по Татарстану система очень хорошо выстроена как на уровне молодых профессионалов, так и юниоров. Все министерства, образовательные организации заинтересованы в высоких результатах на WorldSkills. IT-лицей старается ухватить все различные направления, в том числе WorldSkills является одним из приоритетных направлений их проектной деятельности. Считаю, что и мы должны стремиться к некому аналогу IT-лицея Казанского федерального университета в школьном образовании нашей республики», — сообщает он.

Обучение в IT-лицее КФУ ведется с 6-го класса. Отбор учащихся осуществляется на конкурсной основе в три этапа: заочное тестирование (в режиме онлайн), очный этап (контрольные работы по русскому языку, математике, логике и профильным предметам), устный экзамен с учётом портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся.

Лицей является структурным подразделением КФУ и представляет собой уникальное учебное заведение не только в России, но и в мире. Цель лицея – подготовить интеллектуальную элиту в сфере IT не только для Татарстана, но и для Российской Федерации.