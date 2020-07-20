МГ проводит мониторинг «наливаек»

В Якутске активисты провели мониторинг исполнения закона о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью до 20 кв.м в жилых домах, так называемых «наливайках»

В ходе выездных проверок на соответствие требованиям «общепита» в магазинах, которые круглосуточно торгуют алкогольной продукцией на вынос, нарушений выявлено не было.

«Проблема «наливаек» уже нашла свое решение в законе. Но больше всего тревожат не сами точки, а люди, которые в алкогольном опьянении собираются в темное время суток. Нередко такие мини-бары располагаются возле детских площадок, где днём отдыхают семьи с детьми. К сожалению, такие места пока что не попадают под запрет законодательства», — отметил Айаан Яковлев, руководитель аппарата «МГЕР».

«Молодая Гвардия» призывает, если вы стали свидетелем продажи алкогольной продукции в «наливайках», сообщить информацию в соответствующие органы Республики Саха (Якутия).

Для справки, с 21 сентября по 20 октября 2019 года «Молодая Гвардия Единой России» проводила мониторинг и опросы жителей по поводу продажи алкоголя в многоквартирных домах. Впоследствии Государственной думой был принят Федеральный закон N 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».