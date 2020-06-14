14.06.2020
11:24
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Якутия

МФЦ смогут вводить особый порядок предоставления услуг

Уполномоченные многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в текущем году. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства России

Речь, в частности, идёт об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями, о временном сокращении перечня доступных услуг. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и с одобрения региональных властей.

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования также получили право при необходимости переходить на особый порядок работы по наиболее востребованным услугам. Они смогут вводить упрощённые правила идентификации клиентов и получения документов, а также ограничивать личный приём посетителей.

При переходе на особый порядок работы внебюджетные фонды и МФЦ должны будут информировать заявителей о новом формате предоставления услуг.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3181217
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