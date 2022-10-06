МФЦ начали приём заявлений от семей военнослужащих на материальную помощь

Таисия Батуева: В Якутии все офисы МФЦ начали приём заявлений от семей военнослужащих на получение материальной помощи

Во исполнение Указа главы Якутии Айсена Николаева «О мерах поддержки семей военнослужащих» с 5 октября 2022 года во всех офисах центра «Мои Документы» в Якутии начат приём заявлений о предоставлении мер поддержки для членов семей мобилизованных и добровольцев-контрактников. Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия) Таисия Батуева.

«Приём заявлений начат вчера утром во всех офисах центра «Мои документы» по всей республике. Также параллельно идёт приём через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. Для заполнения заявления нужно указать сведения о военнослужащем, фамилию, имя, отчество, дату рождения и СНИЛС», – сказала Таисия Батуева.

При подаче заявления с собой нужно иметь документы, удостоверяющие личность заявителя, реквизиты СНИЛС всех членов семьи, документы, подтверждающие родство (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении) и реквизиты лицевого счёта.

«Комплексная услуга включает в себя семь мер поддержки, в том числе единовременную материальную помощь в размере 200 тысяч рублей членам семьи в порядке очередности, и меры поддержки для детей и родителей военнослужащих. Это освобождение от платы в детских садах и бесплатное питание учащихся 5-11 классов в период военной службы родителя, приоритетное поступление на целевое обучение в высшие и средние специальные учебные заведения, повышенная стипендия в период военной службы родителя, бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря детям и бесплатное санаторно-курортное лечение родителям военнослужащего», – пояснила Таисия Батуева.

Напомним, данные меры поддержки по Указу главы Якутии могут получить члены семей военнослужащих, призванных на военную службу в период частичной мобилизации, принимающие или принимавшие участие с 24 февраля 2022 г. в специальной военной операции и заключившие в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач с 24 февраля 2022 года.