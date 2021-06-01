Межведомственная комиссия по ТКО рассмотрела анализ деятельности регоператоров за 2020 год

Анализ деятельности региональных операторов по обращению с ТКО за 2020 год рассмотрели на Межведомственной комиссии по организации деятельности в области обращения с ТКО на территории Республики Саха (Якутия) под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова.

Как отметила директор ГАУ РС (Я) «Центр развития ЖКХ и повышения энергоэффективности» Наталья Сивцева, анализ финансово-хозяйственной деятельности регоператоров проведен рабочей группой в составе Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), Министерства экономики РС (Я), Министерства финансов РС (Я) и Государственного комитета по ценовой политике РС (Я).

В 2020 году у регоператоров отмечается значительное снижение собираемости платежей – от 10 до 42 % по сравнению с 2019 годом. Задолженность населения и юридических лиц перед регоператорами составила 466,3 млн рублей.

Также анализ показал острую нехватку у регоператоров в собственной специализированной технике. Предприятия вынуждены обращаться к услугам организаций-транспортировщиков.

«Статья по приобретению спецтехники не обеспечена финансовыми источниками: ни в тарифах, ни в других источниках», — отметила Наталья Сивцева.

Всего в собственности регоператоров находится 106 единиц спецтехники. Для эффективной работы регоператорам не хватает 209 единиц мусоровозов с вместимостью от 8 до 22 м3. За 2020 год выпадающие доходы регоператоров составили 147,5 млн рублей. Межведомственная комиссия приняла результаты анализа рабочей группы.