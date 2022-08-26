Межмуниципальные автобусы из Якутска начнут курсировать ежедневно

С 1 сентября автобусы по межмуниципальным маршрутам Якутск-Покровск-Мохсоголлох, Якутск-Магарассы –Бердигестях, Якутск-Намцы-Хатырык, которые с августа были запущены в тестовом режиме дважды в неделю, начнут курсировать ежедневно.

К перевозкам будут привлечены 10 из 100 новых комфортабельных автобусов, закупленных к 100-летию ЯАССР.

Ранее маршрута общественного транспорта из Якутска в Намский и Горный районы не было. По этим новым направлениям будет уточняться пассажиропоток и необходимое число рейсов.

А маршрут Якутск – Покровск – Мохсоголлох был внедрен давно. Из-за востребованности МУП «ЯПАК» увеличит количество рейсов по этому направлению.

По инициативе Минтранса Якутии установлены регулируемые государством тарифы, что позволило снизить стоимость проезда. Сегодня он составляет 2,21 руб. за километр.

Например, если ранее поездка до Покровска обходилась в 250 рублей, теперь цена будет снижена до 177 рублей. До Мохсоголлоха билет обойдется в 222 рублей, до Магараса – в 192 рублей, до Бердигестяха – в 404 рубля, до Намцев – в 192 рубля, до Хатырыка – в 265 рублей.

Провоз сверхнормативного багажа стоит 50 рублей.

Для удобства пассажиров сегодня МУП «ЯПАК» совместно с автовокзалом и банком работает над организацией покупки билетов онлайн.

В новых автобусах особое внимание уделено безопасности-обязателен предрейсовый техосмотр по графику и ежедневный предрейсовый медосмотр водителей.

Напомним, что проект «100 автобусов к 100-летию ЯАССР» был запущен по инициативе главы республики Айсена Николаева. Из федерального бюджета выделено 193 миллиона рублей на субсидию по производству автобусов, 120 миллионов рублей — из бюджета республики для первоначального платежа по лизингу.

Как и планировалось ранее, 10 из полученных автобусов будут ездить на межмуниципальных перевозках, 90 курсируют внутри города, в том числе 35 – в пригородах.