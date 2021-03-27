Международный урок Россия-Якутия-Индонезия

В рамках региональной научно-практической конференции с международным участием «MPCBI — пространство производства смыслов» 25 марта 2021 года по инициативе Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II, при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) проведен международный урок математики для школьников из Международной арктической школы РС(Я) и колледжа Вардая (WARDAYA COLLEDGE) г. Джакарта Индонезии по теме: «Нестандартные задачи».

Руководитель проекта с индонезийской стороны- Антон Вардая, директор WARDAYA COLLEDGE, модератор- Ика Хутасоит.

Руководитель проекта с Российской стороны — Н.М. Павлов, директор ИРОиПК.

Урок вел Антон Вардая, руководитель колледжа Вардая, доктор наук.

Кстати, Антон Вардая и его ученики неоднократно принимали участие на Международных олимпиадах «Туймаада» и научно-методических семинарах «Система работы с одаренными детьми», ежегодно проводимыми Институтом развития образования и повышения квалификации.

С российской стороны на уроке приняли участие молодые учителя математики Международной арктической школы Юлия Ивановна Романова и Юлия Эдуардовна Лукьянчикова под руководством директора МАШ С.С.Татариновой.

Учащиеся решали нестандартные задачи, предложенные Антоном Вардая. Следует отметить высокий уровень сложности задач. Отрадно, что и наши ученики, и индонезийские учащиеся показали хорошие знания и умение быстро разбираться в незнакомой ситуации, показать сообразительность и смекалку.

Урок проводился дистанционно, в режиме ZOOM. Учителя и учащиеся сидели в виртуальном классе, а более 250 учителей наблюдали за уроком с другого виртуального класса. Все могли выходить в чат и обмениваться мнениями и вопросами. Ребята и слушатели урока узнали интересные, порой неожиданные, красивые подходы в решении нестандартных задач. Урок транслировался через ЮТУБ канал, также функционировала система синхронного перевода преподавателем СВФУ Стручковым Валентином Гаврильевичем.

Вот что отметил Антон Вардая: «В Индонезии развита система дистанционного образования, т.к. на нашей территории много островов. В нашей стране много внимания уделяется системе образования, в том числе работе с одаренными детьми Нами с радостью был принят призыв к проведению международного урока. Меня впечатлили ваши ученики и учителя своими знаниями предмета».

Модератор урока Баишева М.И.: «Урок достиг поставленной цели. Ученики каждой из стран показали высокий уровень знаний, а учителя – хорошую методическую подготовку. Мы увидели урок, на котором учитель показывает свой предмет через высокий уровень задач, ориентируется на зону ближайшего развития. Обучение через красоту предмета – это здорово!

Проведена большая подготовительная работа вместе с сотрудниками Института Дедюкиной С.В., Судиновым Н.Н. Хотелось бы поблагодарить всех за успешно проведенный урок».

После урока проведена рефлексия-обсуждение с нашими и индонезийскими учителями.