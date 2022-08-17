Международный турнир по мас-рестлингу на ВЭФ-2022

Болеем за наших!

5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета состоится VII Восточный экономический форум, где в рамках обширной спортивной программы состоится Международный турнир по мас-рестлингу на Кубок угледобывающей компании «Колмар»» и турнир по национальному многоборью «Тихоокеанский рубеж» по шести видам спорта – мас-рестлинг, тутум эргиир (якутская вертушка), якутские прыжки (ус тогул ус), тургэн тарбахтар (якутская веревочка), ойбонтон уулааhын (водопой с проруби) и пробежка с мешками, наполненными песком (вес 100 кг).

Среди мужчин в мас-рестлинге в весовой категории до 75 кг от сборной России участие примет Валерий Никаноров, в весе до 90 кг Егор Дегтярев, среди женщин в абсолютной весовой категории до 65 кг – Екатерина Фрыгина.

По предварительным данным заявку на участие в Международном турнире по мас-рестлингу на Кубок угледобывающей компании «Колмар»» и турниру по национальному многоборью «Тихоокеанский рубеж» направили спортсмены из Анголы, Армении, Бразилии, Египта, Гаити, Индии, Ирана, Нигерии, Туркменистана, Кыргызстана, Пакистана, Словакии и Узбекистана.

Также в командном зачете «Игры ГТО» основанном на нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» участие примут сильнейшие атлеты Якутии Рустам Мубараков, Николай Филиппов, Александра Барашкова и Валерия Варламова.

А в шахматном турнире на Кубок Росконгресса с участием вице-чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина сыграет Денис Назаров.

Кроме того, на павильоне Министерства спорта России «Спорт – норма жизни» в дискуссионной площадке выступит министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов, где спикеры и участники обсудят множество актуальных тем – от спортивных достижений и международного сотрудничества в сфере спорта до новых форматов спортивных мероприятий и перспектив развития массового спорта в России.

«В Восточно-экономическом форуме примет участие делегация от республики под руководством Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева. Сегодня идут подготовительные работы, спортсмены усиленно готовятся к предстоящему старту, где готовы показать красоту и мощь якутского спорта. На дискуссионной площадке Минспорта России «Спорт – норма жизни» я подробно расскажу про развитие национальных видов спорта в регионе и про реализацию нацпроекта. Такие форумы необходимы для формирования позитивного имиджа республики и для привлечения инвестиций», — сказал Леонид Николаевич.