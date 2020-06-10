Международный рейтинг АЛРОСА сохраняется на инвестиционном уровне

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг АЛРОСА инвестиционного уровня BBB-, прогноз по рейтингу – «стабильный». Агентство отмечает устойчиво высокий уровень рентабельности бизнеса компании, ее лидирующую позицию на рынке алмазов и качество ресурсной базы, консервативность финансовой и дивидендной политик и качество корпоративного управления. Стабильный прогноз отражает уверенность агентства в достаточно быстром восстановлении кредитных метрик АЛРОСА в 2021-2022 годах после вызванного пандемией COVID-19 ослабления в 2020 году на фоне выбранного компанией проактивного подхода для компенсации отрицательного влияния ситуации на ее денежные потоки. Среди них S&P Global Ratings отмечает снижение капитальных затрат и сокращение добычи. «Сохранение рейтинга АЛРОСА S&P Global Rating на инвестиционном уровне со «стабильным» прогнозом в этот крайне непростой для мировой алмазодобывающей отрасли период свидетельствует о правильности выбранного компанией взвешенного консерватизма финансовой политики и сбытовой стратегии. Мы оптимизировали наши производственные планы и программу капитальных затрат, сократили административные расходы и реализуем сбытовую политику, направленную на восстановление баланса спроса и предложения по всей алмазно-бриллиантовой цепочке. По нашим оценкам, спрос на алмазы начнет оживать в середине III квартала», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.