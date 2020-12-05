Международный конкурс хомусной музыки расширил географию

4 декабря открылся II Международный конкурс хомусной (варганной) музыки «Хомус кырдала-2020». В этом году II Международный конкурс проводится десятый раз. И проходит в онлайн-режиме. Благодаря этому число участников значительно возрасло. В юбилейном конкурсе принимают участие варганисты из Франции, Монголии, Турции, Москвы и из всех уголков нашей республики, сообщает пресс-центр Минкультуры Якутии.

Участников конкурса поприветствовал первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин. Он отметил, что данный конкурс направлен на популяризацию варгана во всем мире. Сегодня — якутский хомус является брендом, который может объединять людей из разных стран.

Также участие в открытии приняли: первый заместитель главы МР «Усть-Алданский улус (район)» Петр Попов, начальник управления культуры Усть-Алданского района Иннокентий Аммосов, руководитель общественной организации “Хомус” Лена Павлова, директор Музея и центра хомуса народов Мира Дмитрий Бястинов.

Впервые конкурс был организован в 2008 году среди населения села Тулуна Усть-Алданского улуса. Автором проекта является директор Дома культуры с. Танда Усть-Алданского улуса Альберт Находкин. При поддержке Управления культуры Усть-Алданского улуса и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) стали проводится улусные, затем республиканские конкурсы. В 2015 году прошел первый международный конкурс с участниками из США и Великобритании.

С каждым годом география конкурса расширяется. Первые ласточки конкурса приносят уже свои плоды. Есть импровизаторы, мастера своего дела, такие как Алдан Рожин, Эркин Алексеев, Ирина Охлопкова и другие.