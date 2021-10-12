12.10.2021
10:35
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Международный день девочек в АГАТУ

В Арктическом ГАТУ прошел тренинг личностного роста для девушек, посвященный Международному дню девочек. Психолог провела для девушек тренинг личностного роста, направленный на саморазвитие. Участницы смогли лучше понять и познать себя, избавиться от страхов, предрассудков и по-новому взглянуть на свою личность. Приняли участие девушки из всех подразделений.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Открытый мир», который направлен на интеграцию и социализацию иностранных студентов. Следующее мероприятие проекта намечается 13 октября. Начнется цикл семинаров о якутской национальной культуре и традициях коренных народов Якутии.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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