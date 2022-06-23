Международные интеллектуальные игры: 102 школьника во II этапе

Сегодня в Якутске стали известны имена участников одного из ключевых мероприятий Международных интеллектуальных игр «Yakutia International Science Games-2022» – научной конференции-конкурса («Yakutia International Science Fair»). Указ о проведении Игр был подписан Главой Якутии в прошлом году.

Как ранее отметил Айсен Николаев, подготовка кадров для научно-технологического развития страны должна начинаться с раннего возраста, со школьной скамьи, и Международные интеллектуальные игры создают для этого базовые условия.

Международный конкурс научно-исследовательских работ школьников из России и других стран мира проводится в два этапа.



Первый этап – отборочный состоялся в заочном формате до 15 июня 2022 г.

Как сообщает пресс-центр Международных интеллектуальных игр, по итогам отбора примут участие в секциях: «Математика, компьютерные науки и информационные технологии» – 22, «Физика, астрономия и инженерные науки» – 24, «Науки о жизни, науки об окружающей среде и химические науки» – 27, «Социально-гуманитарные науки» – 29 школьников из России и разных стран мира.

Второй этап конкурса в очном или дистанционном формате пройдет с 05 по 10 июля 2022 г.

Юные исследователи выступят с устными докладами в 4 секциях и представят свои проекты на постерной сессии.



Напомним, что вторые Международные интеллектуальные игры «Yakutia International Science Games-2022» проводятся с 30 июня по 10 июля на базе Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Малой академии наук РС(Я). Первые Международные интеллектуальные игры состоялись в 2018 году.

Подробнее со списком участников школьной научной конференции-конкурса (Yakutia International Science Fair) можно ознакомиться по ссылке: https://yisg2022.ru/tpost/js0y906s81-spisok-uchastnikov-proshedshih-na-zaklyu.