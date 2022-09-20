Международные гроссмейстеры проиграли… восьмикласснику
Айсен Егоров – красавчик!
В минувшие выходные в Якутске состоялся турнир памяти президента Федерации шашек РС(Я), народного депутата Государственного собрания Ил Түмэн Александра Афанасьевича Романова.
Турнир собрал более 130 участников, из них 82 спортсмена в общей группе и 48 участников среди ветеранов. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 5 мин. +3 сек.
По итогам соревнований абсолютным чемпионом в основном турнире стал Айсен Егоров из Хангаласского улуса у него 8,5 очков из 9 возможных. При этом, восьмиклассник Айсен опередил многих международных гроссмейстеров и показал отличный результат, сообщает «Спорт Якутии».
Победители и призеры:
Мужчины:
🥇- Иван Токусаров (7,5 очков)
🥈- Николай Стручков (7 очков)
🥉- Андрей Федотов (6,5 очков)
Женщины:
🥇- Альбина Большакова (6 очков)
🥈- Дайаана Кондратьева (5,5 очков)
🥉- Аяника Колодезникова (5 очков)
Ветераны-мужчины:
🥇- Александр Азаров (7 очков)
🥈- Николай Саввинов (6,5 очков)
🥉- Егор Леонтьев (6,5 очков)
Ветераны-женщины:
🥇- Мария Бырдыннырова (5 очков)
🥈- Зоя Саввина (4,5 очков)
🥉- Павлина Дорофеева (4 очка)
Юноши:
🥇- Айсен Егоров (8,5 очков)
🥈- Прокопий Говоров (6,5 очков)
🥉- Алексей Большаков (5,5 очков)
Девушки:
🥇- Тунаара Федорова (6 очков)
🥈- Саяника Кондратьева (6 очков)
🥉- Нарыйаана Сергеева (5,5 очков)
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