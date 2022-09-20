20.09.2022
09:50
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Спорт

Международные гроссмейстеры проиграли… восьмикласснику

Айсен Егоров  – красавчик!

В минувшие выходные в Якутске состоялся турнир памяти президента Федерации шашек РС(Я), народного депутата Государственного собрания Ил Түмэн Александра Афанасьевича Романова.

Турнир собрал более 130 участников, из них 82 спортсмена в общей группе и 48 участников среди ветеранов. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 5 мин. +3 сек.

По итогам соревнований абсолютным чемпионом в основном турнире стал Айсен Егоров из Хангаласского улуса у него 8,5 очков из 9 возможных. При этом, восьмиклассник Айсен опередил многих международных гроссмейстеров и показал отличный результат, сообщает «Спорт Якутии».

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Победители и призеры:

Мужчины:

🥇- Иван Токусаров (7,5 очков)

🥈- Николай Стручков (7 очков)

🥉- Андрей Федотов (6,5 очков)

Женщины:

🥇- Альбина Большакова (6 очков)

🥈- Дайаана Кондратьева (5,5 очков)

🥉- Аяника Колодезникова (5 очков)

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Ветераны-мужчины:

🥇- Александр Азаров (7 очков)

🥈- Николай Саввинов (6,5 очков)

🥉- Егор Леонтьев (6,5 очков)

Ветераны-женщины:

🥇- Мария Бырдыннырова (5 очков)

🥈- Зоя Саввина (4,5 очков)

🥉- Павлина Дорофеева (4 очка)

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Юноши:

🥇- Айсен Егоров (8,5 очков)

🥈- Прокопий Говоров (6,5 очков)

🥉- Алексей Большаков (5,5 очков)

Девушки:

🥇- Тунаара Федорова (6 очков)

🥈- Саяника Кондратьева (6 очков)

🥉- Нарыйаана Сергеева (5,5 очков)

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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