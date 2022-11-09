Международному комитету «Дети Азии» 10 лет!

Международный комитет «Дети Азии» отмечает 10-летний юбилей. Комитет был учрежден 8 ноября 2012 года на 31-й Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в г. Макао. Инициатором создания новой организации стал Президент Олимпийского Совета Азии – шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Соучредителями комитета выступили: Олимпийский совет Азии, Олимпийский комитет России и Республика Саха (Якутия).

1 из 5

Сегодня международные спортивные игры «Дети Азии» – состоявшийся и востребованный спортивный проект для детей и юношества, который позволяет своим участникам получить бесценный опыт международных соревнований и открывает для них мир большого спорта. Именно поэтому было принято решение о создании на этой базе организации, которая объединила страны Азии в работе по развитию детского спорта. Подготовка спортсменов – приоритетное направление, но далеко не единственное. Игры собирают на своих спортивных аренах представителей самых разных стран в возрасте не старше 16 лет и одна из главных целей Игр «Дети Азии» – дружба и солидарность юных атлетов.

Создание Международного комитета расширило круг возможностей проекта «Дети Азии». Сегодня это не только спортивные Игры, но и целый ряд других мероприятий, направленных на развитие детского творчества, межкультурных отношений, продвижение идей олимпизма среди подрастающего поколения. Комитет разработал и упорядочил нормативную базу Игр; учредил и проводит зимние Игр «Дети Азии», которые впервые прошли в 2019 году в Южно-Сахалинске; учреждены Уличные Игры «Дети Азии»; регулярно проводится саммит молодых профессионалов для подготовки спортивных менеджеров. Кроме этого, созданы образовательные и тренировочные программы для спортсменов по различным видам спорта.

1 из 5

10 лет – это первый важный рубеж в работе организации. У руководства Комитета еще много планов, которые, несомненно, будут реализованы на благо будущих поколений.

Правление и команда Комитета выражает признательность учредителям, коллегам из национальных Олимпийских комитетов, органов исполнительной власти стран Азии, всем партнерам, друзьям за поддержку и содействие в реализации нашего общего дела.