Международной олимпиаде школьников «Туймаада» присвоят имя Михаила Алексеева

На заседании республиканской комиссии по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Республики Саха (Якутия), проведённой 29 июня вице-премьером правительства Якутии Ольгой Балабкиной, поддержано предложение о присвоении Международной олимпиаде школьников «Туймаада» имени народного учителя СССР, отличника народного образования СССР, заслуженного учителя школ ЯАССР и РСФСР Михаила Андреевича Алексеева.

Ольга Балабкина отметила, что Михаил Алексеев является основателем первой в Якутии школы с углублённым изучением основ физики и математики, инициатором и вдохновителем физико-математического движения в республике, реформатором физико-математического образования, инноватором профильного обучения.

В 1966 году по его инициативе на базе Верхневилюйской средней школы были открыты первые физико-математические классы. В 1974 году Верхневилюйская средняя школа № 2, которая ныне является гимназией имени М.А. Алексеева, получила статус республиканской школы с углублённым изучением основ физики и математики.

В своё время эту школу с золотой медалью оканчивал глава Якутии Айсен Николаев. Ранее глава отмечал, что Михаил Андреевич является поистине великим человеком, опередившим своё время, приобщившим народ саха к основам естественных наук, технике и технологиям.

Имя народного учителя СССР предлагается присвоить Международной олимпиаде школьников «Туймаада», которая в этом году проводится в 29-ый раз с 30 июня по 10 июля в рамках II Международных интеллектуальных игр.