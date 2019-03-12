Международное сотрудничество Монголии с Якутской ГСХА

14 по 16 марта 2019 года Представительство Россотрудничества в Монголии проводит с IV-ю ежегодную Национальную выставку-презентацию образовательных услуг «РОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА EXPO-2019» и Международную научно-практическую конференцию «Обеспечение современного качества в условиях государственно-общественного управления образованием», которая проводиться в столице Монголии г.Улан-Батор на базе Российского центра науки и культуры.

РЦНК в Улан-Баторе, являясь единым оператором по набору монгольских граждан и соотечественников на обучение в российских вузах, заинтересован в получении посетителями Выставки максимально полной и достоверной информации об условиях и программах обучения в различных учебных заведениях России. В этой связи Выставка организуется в период завершения в Монголии отборочной кампании на бюджетные места для обучения в российских вузах в пределах установленной Правительством РФ квоты на 2019/2020 учебный год. Участниками выставки будут не только вузы, но и учебные заведения среднего профессионального образования, институты постдипломного и дополнительного образования, туристические фирмы, работающие в сфере образовательного туризма и другие заинтересованные компании.

Целевой аудиторией Выставки являются учащиеся старших классов монгольских и российских школ в Монголии, студенты младших и старших курсов монгольских вузов, выпускники российских и монгольских вузов, желающие повысить свою квалификацию, руководители монгольских учебных заведений, желающие установить партнёрские отношения с российскими вузами, представители разных коммерческих структур заинтересованные в сотрудничестве в образовательной сфере с российскими партнерами, ученые, преподаватели и т.д.

Российские вузы могут принять участие в отборочных процедурах среди претендентов на российские стипендии.

Якутская ГСХА будет принимать участие с целью реализации национального проекта «Образование», в области экспорта образования.

НПК «Обеспечение современного качества в условиях государственно-общественного управления образованием» будет организована в формате сессий, где будут обсуждаться вопросы инновационных технологий в управлении образовательной организацией (научно-исследовательская сессия), либеральной образовательной идеи как педагогической инновации и практики государственно-общественного управления образованием (научно-практическая сессия), современной стратегии и механизмов популяризации русского языка за рубежом (информационно-образовательная сессия)

Материалы конференции будут изданы в научном журнале «Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество», размещенном в системе РИНЦ на платформе Научной электронной библиотеки еLibrary.ru.