Международная зимняя школа-2021 открылась в АГАТУ

На базе АГАТУ с 22 марта по 31 марта 2021 проходит международная Зимняя школа. Во время Зимней школы докладчики познакомят участников с производством продуктов питания на основе арктического сырья, технологиями выращивания овощей в условиях «сдвоенного холода» (криолитозоны и низких температур воздуха) и сублимированных продуктов с удлиненным сроком хранения, а также об особенностях селекции растениеводства в Арктике. А так же ознакомятся с исследованиями якутского аборигенного скота, коневодства.

Мы приглашаем к участию в международной зимней школе лекторов, ученых, специалистов, управленцев, студентов, аспирантов с проектами (исследованиями), касающимися знаний коренных народов о продуктах питания и их взаимосвязи с управлением и / или здоровьем. В презентациях могут быть рассмотрены примеры устойчивости коренных народов к продолжению участия и передаче знаний о продуктах питания посредством исследований.

Каждый день школа начинает свою работу с 9.00-11.00 с 22-31 марта, ссылка в зум:

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https://us02web.zoom.us/j/83224878689?pwd=NlFhT0tGaEdJTjdDdEVDelk1enR6UT09

Идентификатор конференции: 832 2487 8689

Код доступа: 816613