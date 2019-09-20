Международная правозащитная организация признала шамана Габышева узником совести

Amnesty International признала задержанного якутского шамана Александра ГАБЫШЕВА узником совести, сообщает «Эхо Москвы».

Правозащитная организация потребовала от российских властей немедленно освободить его. Директор российского представительства AI Наталья ЗВЯГИНА назвала преследование шамана абсурдом. По ее словам, Александр Габышев имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и отправление религиозных обрядов. Якутский шаман с марта шел в Москву, чтобы провести там «обряд изгнания Владимира ПУТИНА». По неподтвержденным данным, Габышева обвиняют в создании экстремистского сообщества, отмечает «Эхо Москвы».

Напомним, что 19 сентября Александр Габышев был задержан на территории Бурятии полицейскими в масках и доставлен в Якутск. Как сообщалось на сайте МВД Бурятии, его разыскивало МВД Якутии по подозрению в совершении преступления.

Главу Якутии 9 сентября на пресс-конференции спросили об его отношении к Александру Габышеву. Айсен НИКОЛАЕВ тогда ответил: «Несчастный человек, больной. Его используют». На уточняющий вопрос Алексея ЯРОВИКОВА, главного редактора ИА SakhaPress не намерен ли глава что-либо предпринять, Айсен Сергеевич пожал плечами: «Я что, полицию за ним командирую? Взрослый человек, вполне вменяемый».