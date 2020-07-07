Международная летняя школа АГАТУ начала свою работу

Международная научная онлайн летняя школа «Устойчивое развитие сельских территорий в условиях глобального потепления» Арктического государственной агротехнологического университета начала свою работу.

Впервые в истории Арктического ГАТУ международная летняя школа проходит в онлайн-формате. В нем принимают участие студенты и слушатели из разных стран, таких как: Россия, Узбекистан, Бразилия, Канада, Казахстан, Китай, Япония и США.

Оргкомитет школы получил более 150 заявок на участие.

В день открытия ректор Арктического ГАТУ Иван Слепцов выступил с приветственным словом к участникам и слушателям летней школы. Он рассказал об успехах нового университета в сфере международного сотрудничества, о совместных проектах и мероприятиях с ведущими вузами и научными организациями зарубежья и пожелал всем успехов.

Проректор по науке и инновациям Константин Кривошапкин презентовал доклад о научно-исследовательской работе университета на английском языке.

Непосредственный организатор мероприятия Ирина Дранаева, руководитель отдела межрегиональной и международной связи представила основных лекторов международной школы и провела организационную работу со слушателями.

Отметим, что первым лектором международной летней школы, а также ее руководителем является профессор, доктор наук господин Жилмар Таварэс из Федерального Университета Лавраса, Бразилия. Его лекция была посвящена теме: «Agroecology and its sustainable economic/socio-environmental technologies».

Участники обсуждали вопросы глобального потепления и его влияние на жителей Бразилии, а также об экологических катастрофах, проблеме лесных пожаров, нехватки продовольствия и доступа к чистой питьевой воды во многих странах мира. Следует отметить, что многих студентов волновал вопрос о последствиях пандемии на окружающую природу и общество.