Международная Арктическая школа откроется в Якутске 1 сентября

Международная Арктическая школа откроет свои двери для первых учеников 1 сентября. МАШ рассчитана на 220 детей. По данным на 24 июля поступило более 600 заявлений со всей республики.

Международная Арктическая школа – это республиканская школа для талантливых детей.

Директор МАШ Сардана Татаринова отметила:

«Образовательная программа МАШ является академически сложной и сбалансированной программой образования для школьников 7-11 классов.

Учащиеся в МАШ приобретают широкие и глубокие знания, выбирают предметы для углубленного изучения и подготовки к получению высшего образования, изучают родной язык и как минимум два иностранных языка, углубляют понимание различных культур, включая свою собственную, получают разностороннюю подготовку в сфере ИТ-технологий и программирования, разрабатывают проекты и проводят исследования под руководством научных консультантов, совершенствуют навыки межличностного общения, аргументации, публичных выступлений на дебатах и интеллектуальных играх, формируются физически, эмоционально, этически, сочетая уроки и занятия в спортивных секциях и творческих студиях.»

Через три года учащиеся МАШ получат возможность обучаться по дипломной программе Международного бакалавриата (DP IB). В наступающем учебном году запланирован набор в 7, 8 и 10 классы по 60 человек, всего общий набор детей в 2020 году составит 180 обучающихся».

С 29 июня 2020 года стартовал прием заявлений в электронной форме, с 3 августа по 9 августа 2020 года — проведение экзаменов в очной форме, а с 10 августа по 16 августа 2020 года состоятся собеседования. Для поступления в 7 и 8 класс необходимо будет сдать английский, математику и естественные предметы. В 10 классе необходимо будет сдать английский, математику, профильный предмет (информатика, физика, история, химия).