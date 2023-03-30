Международная акция «Диктант Победы» состоится 27 апреля

Впервые «Диктант Победы» пройдет в Музее Мирового океана в Калининградской области, Дипломатическом зале Московского Кремля, на Корабле-музее «Сметливый» в Севастополе, Ливадийском дворце в Республике Крым, в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, Приморском океанариуме Владивостока. Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

— В этом году «Диктант Победы» проходит уже в пятый раз. Можем с уверенностью говорить, что значимость этой акции растет, становится всё больше партнерских площадок, так как сейчас как никогда нужно распространять историческую правду, доносить ее до каждого – как в России, так и за ее пределами, в странах, которые поддерживают наш историко-просветительский проект. Участие в «Диктанте Победы» — это не только проверка знаний и уважение к истории, но и возможность узнать больше о вкладе наших предков в Победу. Мы считаем, что участие в этом мероприятии помогает сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа, – сообщил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Якутия поставила цель удвоить количество участников «Диктанта Победы» в регионе

По словам координатора федерального партийного проекта «Историческая память» в Якутии, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Елены Голомаревой, в прошлом году республика возглавила рейтинг по количеству площадок в Дальневосточном федеральном округе. Тогда диктант писали на 725 площадках. В этом году Якутия планирует увеличить число как мест проведения, так и участников юбилейной акции.

— Сегодня мы видим, сколько сил предпринимается недругами России для умаления героического подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны, переписывания всей мировой истории. Однако от всей этой лжи есть одна, но очень действенная прививка — внимательное изучение истории. Только сохраняя память о наших дедах и прадедах, защищавших страну на фронтах войны, матерях и детях, заменивших мужчин на заводах, мы можем сохранить нашу внутреннюю силу, наш патриотизм.

По словам Елены Христофоровны, в этом году в «Диктанте Победы» примут участие учащиеся 10-11 классов, а также студенты вузов и ссузов.

— С каждым годом количество участников акции в Якутии увеличивается. В 2020 году мы начинали с 363 площадок и 4781 участника. За минувшие годы мы смогли удвоить количество площадок и вчетверо увеличить количество участников, доведя их число до 16 тысяч. Уверена, в этом году мы сможем удвоить количество участников.

Напомним, Международная историческая акция «Диктант Победы» проходит в рамках партпроекта «Историческая память» на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Организаторами выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.