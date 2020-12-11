Между жизнью и смертью, или Кому предназначена паллиативная помощь

Страшно узнать диагноз, который не оставляет шансов на выздоровление. К сожалению, такое в нашем мире случается довольно часто. Для того чтобы не оставлять больных один на один со своей проблемой, повысить качество их жизни, помочь справиться со страхами и облегчить боль, им предоставляется паллиативная помощь.

Что это такое, как она организована в Республиканской клинической больнице №3, «Якутии» рассказала Екатерина Васильева, врач-терапевт кабинета паллиативной помощи.

Облегчить страдания

– Екатерина Ильинична, кому предназначена паллиативная помощь?

– Вопросы оказания паллиативной помощи являются актуальными как в России, так и в нашей республике. Это подход, имеющий своей целью улучшить качество жизни пациента и членов его семьи, оказавшихся перед лицом заболевания, угрожающего жизни.

Паллиативная помощь складывается из двух компонентов. Первый – облегчение страданий больного на протяжении всего периода болезни (наряду с радикальным лечением); второй – медицинская помощь в последние месяцы, дни и часы жизни.

В нашем учреждении кабинет паллиативной медицинской помощи открылся в марте 2020 года. Работа ведётся совместно с участковыми терапевтами, с узкими специалистами. До этого такой службы при амбулатории не было, тяжёлые пациенты наблюдались у участковых терапевтов.

В данный момент с каждым днём увеличивается количество пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи. В настоящее время в нашей поликлинике зарегистрировано 164 пациента.

– Все они наблюдаются дома или приходят к вам на приём?

– Все они наблюдаются дома. Есть очень тяжёлые пациенты, которым нужен особый уход (пациенты с назогастральным зондом цистостомой, гастростомой, трахеостомой, калостомой и т.д.). Им нужен постоянный медицинский осмотр, наблюдение. На дому мы их обучаем правильному уходу за цистостомой, трахеостомой, калостомой, гастростомой, проводим перевязки пациентам с пролежнями. При необходимости назначаем стационар на дому в виде поддерживающей терапии, оказываем нутритивную помощь для поддержания жизни человека (энтеральное, парентеральное питание). Важно отметить, что медицинская сестра в системе паллиативной помощи играет важную роль, именно она проводит больше всего времени рядом с больным, оказывая ему помощь, определяет разнообразные потребности больного, характер и объём помощи.

Одним из важнейших аспектов является выписка обезболивающих препаратов. До открытия кабинета паллиативной помощи, чтобы выписать лекарства, родственникам приходилось записываться к участковому терапевту. Сейчас всегда оставляем контактный номер для связи с врачом.

Самое важное, что паллиативная помощь оказывается не только пациентам. Одна из главных задач – научить родственников ухаживать за своим больным близким человеком, оказывать психологическую помощь.

– Кто имеет право на получение паллиативной помощи?

– Каждый человек имеет право на уважение, лечение и достойные условия жизни и смерти. Даже тогда, когда возможности интенсивного лечения исчерпаны и излечение бесперспективно, человек не должен оставаться без помощи и поддержки.

В оказании паллиативной помощи, в первую очередь, нуждаются инкурабельные онкологические больные, пациенты, перенёсшие тяжелый инсульт, больные в терминальной стадии ВИЧ-инфекции, а также пациенты с различными нозологическими формами хронических прогрессирующих заболеваний, находящимся в терминальной стадии развития болезни, с переломом шейки бедра, дегенеративными заболеваниями костно-суставной системы, с травмой позвоночника и другие.

Нуждаемость в паллиативной помощи определяется после осмотра участкового терапевта, онколога и других узких специалистов. Важно знать, что государственная паллиативная помощь является бесплатной!

Медицинская и психологическая помощь

– Что входит в паллиативную помощь?

– Это активная всеобъемлющая помощь пациентам с прогрессирующими заболеваниями в терминальных стадиях развития. Главной задачей такой помощи является купирование боли и других симптомов, а также решение психологических, социальных и духовных проблем.

Если вкратце пояснить, то основные функции нашего кабинета – это обследование, динамическое наблюдение больных, выписка рецептов и другие функции, в том числе направление больных в медицинскую организацию, оказывающую паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.

При первичном осмотре врачом патронажной службы подбираются схема помощи и частота посещений. Затем в процессе патронажного наблюдения схема помощи корректируется в зависимости от состояния пациента. По показаниям посещать пациента на дому могут врачи-специалисты: уролог, кардиолог, невролог, эндокринолог и т.д.

Ограничений по срокам наблюдения врачами паллиативной помощи, медицинскими сестрами патронажной службы нет. Это означает, что наша паллиативная бригада сопровождает пациента до конца жизненного пути.

Родственники тяжелобольного пациента в особенности нуждаются в психологической помощи и моральной поддержке.

Как вы знаете, в Кангалассах работает отделение паллиативной медицинской помощи Медцентра г. Якутска. По медицинским показаниям (прогрессирование болезни, при невозможности подбора обезболивающего препарата в амбулаторных условиях, при невозможности ухода родственником пациента) направляем их в отделение паллиативной помощи. Это происходит обязательно с согласия самого пациента или, когда это невозможно, с согласия его близкого родственника.

При организации паллиативной помощи обязательно нужно оказывать и социальную поддержку больному и членам его семьи. Поэтому по мере необходимости проводится диагностика социальных проблем больного, совместно с врачами разрабатывается индивидуальный план социальной реабилитации. Очень важно решить бытовые проблемы.

Больному также оказывается информационная поддержка о правилах и льготах и помощь в их получении.

Самое главное – внимание и забота

– Как взаимодействуете с социальными службами?

– В социальной службе нуждаются все пациенты, но больше всего – одинокие люди и те, чьи родственники живут отдельно. Для этого оформляется выписка врачебной комиссии о том, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе.

Социальные работники предоставляют пациенту помощь по выполнению медицинских процедур по назначению врача, оказывают содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, медицинскими изделиями, в прохождении комиссий, вызывают врача, в том числе бригаду скорой медпомощи.

– Ваши пожелания тем людям, у которых есть близкие, нуждающиеся в паллиативной помощи?

– Когда близкий человек тяжело болен, возникает много вопросов, к решению которых семья может быть не готова. Например, как лечить симптомы, как предотвратить пролежни, как получить наркотическое обезболивающее в поликлинике и др.

Хотелось бы пожелать, чтоб родственники почаще виделись, больше слушали своих близких, были более терпеливыми с ними. А мы со своей стороны поможем организовать хороший уход и подобрать правильную схему симптоматической терапии.