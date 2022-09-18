Между Якутском и Нижним Бестяхом начали курсировать скоростные катера «Валдай»

Cтоимость поездки — 300 рублей.

Детям до 5 лет проезд бесплатный, без предоставления места. С 5 до 10 лет — 50% от стоимости билета, сообщает ООО «Ленатурфлот».

Причал в Нижнем Бестяхе находится под горой, в Якутске — на территории речпорта.

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Фото: gazetaerkeii