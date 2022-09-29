Между УФСИН и детским омбудсменом подписано соглашение о взаимодействии

Между УФСИН и Уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) подписано соглашение о взаимодействии

Начальник УФСИН России по Республике Саха (Якутия) Василий Седрисев и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Туйаара Васильева провели рабочую встречу.

В рамках встречи состоялось подписание Соглашения о взаимодействии по вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, содержащихся под стражей и состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, а также женщин, содержащихся под стражей, и осужденных женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет.

Документ предусматривает взаимный обмен информацией, проведение совещаний и приемов граждан, выезды в учреждения.

На сегодняшний день в следственном изоляторе находится двое несовершеннолетних, на учете в уголовно-исполнительной инспекции состоят 28 несовершеннолетних.