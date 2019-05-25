Междепутатская ассоциация «Столица» пришла к согласию

Состоялось очередное заседание междепутатской ассоциации «Столица», в которую входят депутаты Якутской городской Думы и народные депутаты Ил Тумэна, избранные по столичным округам.

Первым вопросом повестки дня стало внесение изменений в республиканский закон «О статусе столицы Республики Саха (Якутия)». В существующем варианте республиканский бюджет софинансирует в Якутске водоотведения, дороги местного значения, транспортные услуги, вывоз и утилизацию мусора, благоустройство и озеленение территорий, уличное освещение. Предлагаемая поправка дополнит этот список проведением совместных природоохранных мероприятий и развитием систем связи и цифровой экономики.

Городские и республиканские депутаты согласились с необходимостью изменений и задали уточняющие вопросы по предполагаемым источникам финансирования, общему развитию инфраструктуры в Якутске, взаимодействию между Окружной администрацией и депутатами Ил Тумэна. Общем решением членов ассоциации стала поддержка данного законопроекта. Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы

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