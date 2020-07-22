Методика расчета зарплаты учителей и врачей изменится

22 июля в ходе отчета правительства в Государственной Думе, Вячеслав Володин предложил Правительству РФ отказаться от понятия средней зарплаты применительно к учителям и врачам.

«Михаил Владимирович, вот что касается средней заработной платы учителя и врача — нам надо, может быть, даже обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговоров о средней зарплате», — сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к Михаилу Мишустину.

По его словам, их средняя зарплата в регионах «отличается в разы». «Средняя зарплата в регионах не просто разная, она отличается в разы. Поэтому когда, допустим, Вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тыс., ее нет у учителя. И такая же ситуация по врачам», — подчеркнул В.Володин.

В качестве примера Вячеслав Володин привел зарплату начинающих учителей, которая, по его словам, может составлять 18 тыс. рублей. «И по этой причине, когда звучит цифра 40, нам сразу наши избиратели, учителя, с кем мы постоянно в контакте, говорят: «Где вы нашли такую зарплату?». Поэтому правильно было бы профильным министерствам это учесть», — отметил он.

Михаил Мишустин предложил совместно с Министерством экономического развития проработать возможные подходы в расчете методики средних зарплат медиков и учителей с учетом стандартов жизни в каждом регионе, отметив, что такие информационные возможности есть.

Председатель Госдумы также затронул вопрос бюджетной обеспеченности регионов, которая сильно отличается. «Нам правильно было бы эти темы обсудить именно в привязке к возможностям регионов. Потому что отличается бюджетная обеспеченность почти в семь раз», — отметил В.Володин.

Председатель Госдумы призвал главу правительства обсудить эти вопросы с Минфином до начала законодательной работы над федеральным бюджетом: «Поддержка Ваша нужна в работе с Минфином».