Методический турнир учительских команд

09 марта 2021 года продолжил свою работу в дистанционном формате

V республиканский Методический турнир районных (улусных) учительских команд. Семь команд-финалистов разработали адресные образовательные проекты для школ на конкурсном этапе «Образовательный проект».

Так, команда учителей Мегино-Кангаласского улуса «СИТИМ» разработала проект «Методический веб-квест» для МБОУ «Жохсогонская СОШ” Таттинского улуса.

Команда учителей Усть-Алданского улуса «Суотту-TEAM» (МБОУ «Соттинская СОШ») – выступили с проектом “Школа без границ” для МБОУ “Верхневилюйская СОШ №1 им.И.Н.Барахова”.

Команда учителей Намского улуса «TEACHERMAN» (МБОУ «Намская СОШ №2») защитили проект “Старт” для МБОУ “Амгинская СОШ №2”.

Команда методического объединения МОУ «Гимназия №1 г.Нерюнгри им.С.С.Каримовой» «SOFT SKILLS» — проект “Психологические аспекты и новые подходы к повышению мотивации сельских школьников к обучению” для МБОУ “Верхневилюйская СОШ №3 им.Ю.Н.Прокопьева”.

Команда учителей Таттинского улуса «УТУМ» (МБОУ «Таттинский лицей имени А.Е. Мординова») – проект «Мастерская учительского роста «Нюрба-Ситим» для Нюрбинской СОШ №2.

Команда учителей Нюрбинского района «NyurbaMax» — проект «Перспектива» для МБОУ «Балыктахская СОШ” Мегино-Кангаласского улуса.

Команда учителей Амгинского улуса «ГАВС — билет в будущее» (МБОУ «Болугурская СОШ») – проект «Траектория успеха» для МБОУ «Эльгяйская СОШ им.П.Х.Староватова” Сунтарского улуса.

Защита проектов командами оценивалась по 5 критериям: исследовательская деятельность, коммуникационная и языковая культура, актуальность и реалистичность решений, результативность и продуктивность, творчество и оригинальность в представлении проекта.

По итогам этапа “Образовательный проект” лидирует команда учителей Усть-Алданского улуса «Суотту-TEAM», также в тройке лидеров оказались команды учителей Амгинского улуса «ГАВС — билет в будущее» и Таттинского улуса «УТУМ».

В завершении дня эксперты во главе с Николаем Иннокентьевичем Бугаевым, 1-м заместителем директора ИРОиПК, провели рефлексию работы команд, также была дана обратная связь от школ, для которых были разработаны проекты по конкретным методическим проблемам.