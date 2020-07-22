«Методический четверг» повышает грамотность организаторов летнего отдыха детей

В этот четверг, 23 июля в 10:00, состоится «Методический четверг» Центра «Сосновый бор», оператора летнего отдыха, на тему обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в стационарных лагерях летнего отдыха детей в условиях угрозы распространения COVID -19.

В летний период 2020 года, ввиду риска распространения новой коронавирусной инфекции, функционирование организации отдыха детей и их оздоровления допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, выданным органом уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Полную информацию о работе организаций отдыха детей и их оздоровления в летний период 2020 года, про правила деятельности стационарных лагерей, их особый режим работы, а также про свои зоны ответственности организаторы летнего отдыха и оздоровления детей смогут обсудить в этом онлайн-мероприятии с представителями Министерства здравоохранения Якутии и Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Спикерами выступят:

• БОСИКОВА Вера Ильинична, главный педиатр Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия);

• БОРИСОВА Наталья Борисовна, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

• ИВАНОВА Яна Николаевна, директор государственного автономного учреждения дополнительного образования РС (Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» — оператор организации обеспечения отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия).

Для регистрации на вебинар нужно заполнить электронную форму с указанием ФИО, места работы, почты и личного мобильного телефона по ссылке: https://forms.gle/BRVhHjPiNZzx9M4H7

Время проведения: Четверг 23 июля 2020 г. в 10. 00 ч.

Место проведения: платформа ZOOM.