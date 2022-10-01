01.10.2022
23:27
153
Погода
Метеоролог Вильфанд обещает Якутии тепло выше нормы
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, температура выше нормы будет в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии, на севере Красноярского края, в Якутии и Хабаровском крае.
К обильным осадкам следует готовиться жителям Краснодарского края, республик Северного Кавказа, Забайкалья, Амурской области, севера Красноярского края, юга Якутии и Хабаровского края. Дефицит осадков прогнозируется на севере Чукотки.
Фото: Sakhalife
Источник: тгк Российская газета
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.10.2022
0
54
01.10.2022
0
83
01.10.2022
0
248
01.10.2022
0
105
01.10.2022
0
132
01.10.2022
0
135
01.10.2022
0
226
01.10.2022
0
1026
01.10.2022
0
1213
01.10.2022
0
1421
01.10.2022
0
2475
01.10.2022
0
1093
01.10.2022
0
226
01.10.2022
0
276
01.10.2022
1
1380
01.10.2022
0
244
01.10.2022
0
287
01.10.2022
0
1211
01.10.2022
0
1763
01.10.2022
0
698
01.10.2022
0
2285
01.10.2022
0
814
01.10.2022
0
326
01.10.2022
0
282
01.10.2022
0
179
01.10.2022
0
532
01.10.2022
0
438
01.10.2022
0
252
01.10.2022
0
242
01.10.2022
0
193
01.10.2022
0
2675
01.10.2022
0
674
01.10.2022
0
2225
01.10.2022
0
2058
01.10.2022
0
804
01.10.2022
0
990
01.10.2022
0
2580
01.10.2022
0
868
01.10.2022
0
811
30.09.2022
0
793
30.09.2022
0
436
30.09.2022
1
811
30.09.2022
0
798
30.09.2022
0
674
30.09.2022
0
1085
30.09.2022
0
897
30.09.2022
1
1504
30.09.2022
0
333
30.09.2022
0
864
30.09.2022
0
1525
30.09.2022
0
637
30.09.2022
0
3974
30.09.2022
0
465
30.09.2022
0
1957
30.09.2022
0
402
30.09.2022
0
331
ТОП НОВОСТИ
29.09.2022
1
15794
30.09.2022
0
9982
26.09.2022
1
8282
29.09.2022
0
6450
28.09.2022
0
5962
27.09.2022
3
5221
01.10.2022
0
4928
Добавить комментарий