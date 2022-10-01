Метеоролог Вильфанд обещает Якутии тепло выше нормы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, температура выше нормы будет в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии, на севере Красноярского края, в Якутии и Хабаровском крае.

К обильным осадкам следует готовиться жителям Краснодарского края, республик Северного Кавказа, Забайкалья, Амурской области, севера Красноярского края, юга Якутии и Хабаровского края. Дефицит осадков прогнозируется на севере Чукотки.

Фото: Sakhalife Источник: тгк Российская газета

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