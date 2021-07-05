Метеоролог: в Якутии первая декада июля ожидается довольно жаркой и сухой

Об этом сообщила начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Саха (Якутия) Татьяна Маршалик. При этом она не исключила возможности выпадения осадков в центральных районах Якутии в начале следующей недели.

«В целом первая декада июля ожидается довольно жаркой и сухой. Далее есть вероятность, что с 10 по 15 будут осадки, пока невозможно сказать, какого количества. Также в последней декаде месяца ожидаются дожди, но температура воздуха на 1-3 градусов на большей части республики будет выше нормы», — отметила Маршалик.

Напомним, прошедший месяц отметился для якутян сразу несколькими климатическими рекордами. За весь период метеонаблюдений июнь 2021 года стал вторым по сухости, осадки составили 1,8 мм. Последний раз такой сухой месяц в Якутске был в 1888 году, тогда выпало 0,9 мм осадков.

Еще один рекорд – 22 июня в Якутске температура воздуха составила +35,4, что на 0,3 градуса больше абсолютного максимума для июня в городе, раньше он составил +35,1 градусов.