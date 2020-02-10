10.02.2020
11:22
85
Погода
Метель и снегопад накроют Ленский район
Местами сильный снег, метели при ветре в порывах до 13-18 м/с ожидаются в Ленском районе республики сегодня, 10 февраля, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЕДДС района.
Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома, а водителям автотранспорта — соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Фото: Из открытых источников.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.02.2020
22
10.02.2020
125
10.02.2020
83
10.02.2020
128
10.02.2020
515
10.02.2020
156
10.02.2020
167
10.02.2020
191
10.02.2020
731
10.02.2020
1041
10.02.2020
193
10.02.2020
160
10.02.2020
429
10.02.2020
1298
09.02.2020
413
09.02.2020
11115
09.02.2020
741
09.02.2020
1756
09.02.2020
679
09.02.2020
2030
09.02.2020
3671
09.02.2020
632
08.02.2020
762
08.02.2020
475
08.02.2020
4126
08.02.2020
861
08.02.2020
1077
08.02.2020
460
08.02.2020
1530
08.02.2020
386
08.02.2020
2508
08.02.2020
1520
08.02.2020
662
08.02.2020
557
08.02.2020
3800
07.02.2020
992
07.02.2020
887
07.02.2020
3989
07.02.2020
1012
07.02.2020
2335
07.02.2020
986
07.02.2020
3044
07.02.2020
3016
07.02.2020
1844
07.02.2020
461
07.02.2020
661
07.02.2020
1938
07.02.2020
492
07.02.2020
1118
07.02.2020
413
07.02.2020
487
07.02.2020
761
07.02.2020
506
07.02.2020
549
ТОП НОВОСТИ
04.02.2020
13902
06.02.2020
12580
09.02.2020
11116
04.02.2020
8683
07.02.2020
7445
05.02.2020
7279
04.02.2020
5668
05.02.2020
5447