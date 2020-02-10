Метель и снегопад накроют Ленский район

Местами сильный снег, метели при ветре в порывах до 13-18 м/с ожидаются в Ленском районе республики сегодня, 10 февраля, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЕДДС района.

Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома, а водителям автотранспорта — соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.