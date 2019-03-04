6 марта 2019 года в 16:00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на торжественное открытие выставки «Метафизика театра», посвященной Году Театра в Российской Федерации.

Открытие выставки состоится 6 марта 2019 года в 16:00 в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12 (здание Комдрагметалл).

Особое место в художественной культуре Якутии занимает театр. Искусство оформления спектакля – всегда результат сложного визуального и сюжетного осмысления произведения. «Метафизика театра» – это совместная выставка музея и театральных художников.

Первый зал открывается портретами известных режиссеров, артистов, композиторов Якутии в исполнении Петра Романова, Афанасия Собакина, Артура Васильева и др. Органично дополняют живописные произведения скульптурные работы Прокопия Добрынина, Ирины Багинян, Евгении Винокуровой, Валерия Сабкалова. Якутскую сценографию представляет второй зал экспозиции, где выставлены эскизы декораций известных театральных художников – Георгия Туралысова, Владимира Иванова и Геннадия Сотникова. Вызывают живой интерес у зрителей театральные костюмы современных сценографов – Николая Петрова, Лены Гоголевой, Екатерины Шапошниковой, Саргыланы Ивановой и др.

В организации выставки приняли участие Государственный Академический Русский театр имени А.С. Пушкина, Саха Академический театр имени П.А. Ойунского, Государственный театр оперы и балета имени Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона, Государственный театр юного зрителя Республики Саха (Якутия), Театр Олонхо Республики Саха (Якутия), Союз Театральных деятелей Республики Саха (Якутия).

Выставка работает для всех посетителей с 7 марта по 15 апреля 2019 г. в Выставочном зале музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12.

Справки по тел.: 33-52-79.