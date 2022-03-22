Месяц профориентации для обучающихся вечерней школы

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии должна являться обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым воспитанием школьника, то есть быть интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс.

Создание условий для профессионального самоопределения детей – одно из важных направлений в работе МБОУ «Центр обучения» ГО г. Якутск.

14 марта 2022 г. для обучающихся Центра обучения стартовал цикл профориентационных тренинговых уроков с использованием обновленного профориентационного инструментария в рамках проекта «Траектория карьеры» при поддержке Фонда Президентских грантов РФ. Уроки ведут профориентологи Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии.

Первый урок, направленный на расширение информированности школьников об актуальных и востребованных профессиях и тенденциях современного рынка труда, прошел в интерактивной форме: обучающиеся сыграли в соревновательную онлайн-игру на платформе Kahoot на знание профессий будущего, а также в командную игру «Специалисты будущего».

Профориентационные уроки охватывают обучающихся вечерней школы с 9 по 12 классы. Ученица 10 класса Полина Куклина считает, что для нее и ее сверстников проведение профориентационных уроков как никогда актуальна. Ведь вопрос выбора профессии перед подростком остро встает в старших классах:

«Проект «Траектория карьеры», по моему мнению, как раз то, что сейчас необходимо для профессионального самоопределения старшеклассникам. Мне очень понравилось, как лектор рассказывает про профессии будущего, какие специальности могут быть уже не актуальными, и как понять – какая сфера работы будет именно по душе. Потому что нет лучшей работы от которой получаешь удовольствие. Было очень азартно играть в интерактивную игру, в напряжении следить за результатами рейтинга. Но, хотелось бы продолжить такие занятия в живую и в небольших группах», — считает школьница. (орфография и пунктуация автора сохранены).

На втором уроке обучающиеся вместе с профориентологами Центра опережающей профессиональной подготовки рассмотрели разные варианты построения индивидуального образовательного маршрута.

Индивидуальный образовательный маршрут — это индивидуальная программа, рассчитанная на конкретного школьника и преследующая конкретные цели, которые необходимо реализовать в указанные сроки. Право выбора того или иного маршрута собственного образования должно принадлежать, прежде всего, самими обучающимися. ⠀

Ребята проявили большой интерес во время теоретической части, участвовали в обсуждении, задавали много вопросов.

Третий урок, посвященный подготовке к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) и уровням образования, пройдет после каникул, в начале апреля.