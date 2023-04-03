Месяц марафона скидок, акций и мероприятий от «Айар»
К Международному дню детской книги с 01 по 22 апреля издательство «Айар» запускает марафон акций, скидок и мероприятий «Лучшее детям от «Айар»!
Что ждёт в течение целых 20 дней?
— «Беспроигрышный розыгрыш подарков. Бросай кубик и получи подарок». Только с 01.04.23 по 08.04.23 г. купи детские книги в магазинах «Айар» от 800 рублей и выиграй в кубики гарантированный приз!
Каждая сторона кубика соответствует определенному призу.
Если Вам попалась цифра:
- Книга «Остуоруйа холбуката»
- Мегараскраска. Город Якутск
- Раскраски по символам
- Сладкий приз
- Книжная закладка
- Книга «Тулаайах уонна үрүҥ эһэ»
— Также с 01 по 22 апреля будет возможность приобрести комплекты из любимых детских книг «Кырачааннарга», «Оҕолорго», «Остуоруйалар», «Уһуйаан оҕолоругар» со СКИДКОЙ 50%!
— Если не хотите выходить из дома и приобрести книжки, то на помощь приходит интернет-магазин AYAR.RU, где на целую неделю действует скидка 15% на детские книги.
— А 22 апреля всех маленьких читателей ждет ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ КНИГИ, который будет проводиться совместно со SMART — библиотекой.
Наряду с акциями редакторы «Айар» подготовили для ребятишек увлекательные библиотечные и мультимедийные уроки о чтении и развитии, познавательные онлайн-тесты, конкурсы и экскурсии.👍🤗
Прививайте ребенку любовь к чтению вместе с «Айар»!
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий