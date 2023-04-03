Месяц марафона скидок, акций и мероприятий от «Айар»

К Международному дню детской книги с 01 по 22 апреля издательство «Айар» запускает марафон акций, скидок и мероприятий «Лучшее детям от «Айар»!

Что ждёт в течение целых 20 дней?

— «Беспроигрышный розыгрыш подарков. Бросай кубик и получи подарок». Только с 01.04.23 по 08.04.23 г. купи детские книги в магазинах «Айар» от 800 рублей и выиграй в кубики гарантированный приз!

Каждая сторона кубика соответствует определенному призу.

Если Вам попалась цифра:

Книга «Остуоруйа холбуката» Мегараскраска. Город Якутск Раскраски по символам Сладкий приз Книжная закладка Книга «Тулаайах уонна үрүҥ эһэ»

— Также с 01 по 22 апреля будет возможность приобрести комплекты из любимых детских книг «Кырачааннарга», «Оҕолорго», «Остуоруйалар», «Уһуйаан оҕолоругар» со СКИДКОЙ 50%!

— Если не хотите выходить из дома и приобрести книжки, то на помощь приходит интернет-магазин AYAR.RU, где на целую неделю действует скидка 15% на детские книги.

— А 22 апреля всех маленьких читателей ждет ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ КНИГИ, который будет проводиться совместно со SMART — библиотекой.

Наряду с акциями редакторы «Айар» подготовили для ребятишек увлекательные библиотечные и мультимедийные уроки о чтении и развитии, познавательные онлайн-тесты, конкурсы и экскурсии.👍🤗

Прививайте ребенку любовь к чтению вместе с «Айар»!