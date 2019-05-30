Месячник пожарной безопасности прошел в «Саханефтегазсбыте»

В АО «Саханефтегазсбыт» прошел месячник пожарной безопасности. По итогам которого руководитель АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ поручил руководству нефтебаз повысить меры пожарной безопасности на объектах. Техническим службам филиалов рекомендовано ужесточить контроль при проведении технологических операций, работах по зачистке и ремонту емкостей.

Особое внимание было уделено объектам нефтебазового хозяйства. Филиалами компании проведено 30 тренировок аварийно-спасательных звеньев, пожарно-тактических учений и тренировок по отработке действий в случае возникновения пожара. На практике отрабатывались эвакуация людей из зданий и применения средств пожаротушения в случае возникновения пожара.

Проделана большая работа по инструктажу сотрудников в области пожарной безопасности, разъяснительные беседы с клиентами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, о недопущении курения на объектах филиалов.

Отдельное внимание уделялось мероприятиям по устройству противопожарных разрывов и минерализованных полос в зонах примыкания лесных массивов к территориям объектов филиалов, очистке территорий подведомственных объектов и прилегающих к ним территорий от сухой травы и сгораемого мусора.

Кроме того, проверены системы противопожарного водоснабжения, системы оповещения о пожаре, средства связи, пожарного инвентаря, первичных средств пожаротушения и техники, приспособленной для тушения пожаров. Приведены в исправное состояние имеющиеся пожарные автомобили, мотопомпы, приспособленная и переоборудованная техника для тушения пожаров.

Ежегодные месячники пожарной безопасности традиционно проходят в АО «Саханефтегазсбыт» в пожароопасный весенне-летний период.