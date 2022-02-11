Месторождение «Северное» может давать 1,3 тонн золота в год

АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» в рамках освоения месторождения «Северное» реализует проект по добыче и переработке золотосодержащей руды с производством золота и серебра мощностью не менее 1,3 тонн золота в год.

Проект 11 февраля представили главе Якутии Айсену Николаеву. Как рассказал исполнительный директор — главный инженер АО «Эльконский ГМК» Михаил Брук, по предварительным итогам 2021 года на месторождении баланс золота составляет 36 тонн с перспективой увеличения до 50 тонн.

«Северное» является лишь одним из шести месторождений Эльконской группы, где имеются весьма благоприятные перспективы значительного прироста запасов драгоценного металла», — сообщил Брук.

Глава отметил, что Эльконский горно-металлургический комбинат выделяется своим потенциалом даже на общем весьма высоком уровне якутской промышленности.

«Промышленность является драйвером развития экономики Алданского района. Здесь наряду с крупными золотодобывающими компаниями как ПАО «Селигдар» и АО «Полюс Алдан» на производственные мощности начинает выходить АО «Эльконский горно-металлургический комбинат». За последние годы предприятием проведена большая работа по оценке и разведке запасов золота на верхних горизонтах месторождения «Северное». Уверен, что реализация проекта положительно скажется на социально-экономическом развитии Алданского района, создании новых рабочих мест, поступлении налоговых отчислений в бюджет муниципалитета и республики. На старте проекта предприятием уже создано 200 новых рабочих мест», — сказал Айсен Николаев.

На этапе проведённых геологоразведочных работ на месторождении уже поставлено на баланс по временным кондициям более 14 тонн золота и 92 тонны серебра – это серьёзные объемы в масштабах всей республики.

На месторождении уже начаты масштабные опытно-промышленные работы и Эльконский ГМК выполняет их со значительным опережением плановых сроков. Это позволило получить в декабре прошлого года первые слитки драгоценного металла.