Месторождение россыпного золота в долине реки Тимптон в Якутии выставят на торги

Роснедра планируют разыграть месторождение в долине реки Тимптон, на объекте учтены только прогнозные ресурсы в объеме 430 кг золота, сообщается на портале nedra.dv.

Торги назначены на третий и четвертый кварталы 2020 года. В Якутии разыграют месторождение в долине реки Тимптон, на объекте учтены только прогнозные ресурсы в объеме 430 кг золота.

Кроме того, выставят на аукцион участки в Магаданской области, Чукотском АО, Амурской области, а также Хабаровском и Камчатском краях.

На Чукотке выставят месторождение в бассейне реки Вольга, в Магаданской области – участок в долине ручья Красавчик, в Амурской области – участок Седуновский. Также Роснедра включили в перечень золотороссыпной участок Нежданный, который расположен на территории Камчатского края. Еще две россыпи выставят на аукцион в Хабаровском крае – это участки в бассейне ручья Озерный и долине реки Междугорная. В Свердловской области в пользование предлагается россыпной участок Бобровский.