Место утечки на газопроводе по улице Лермонтова обнаружено

Аварийно-восстановительные работы на улице Лермонтова, начавшиеся сегодня утром из-за обнаруженной утечки на газопроводе высокого давления, вступили в активную фазу. Работники Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» обнаружили место утечки, предварительно образовавшееся из-за коррозии.

Газопровод высокого давления был проложен под улицей Лермонтова еще в первые годы газификации Якутска — в конце 1960-х годов. Изношенность привела уже к третьей аварийной ситуации из-за утечек на указанной улице за последний год.

Газопровод пролегает на глубине 2 метров. На данный момент производится сброс давления в трубе, чтобы затем заменить поврежденный участок. Будут временно ограничены в газоснабжении объекты, снабжаемые повреждённым газопроводом.

Ориентировочно аварийно-восстановительные работы будут полностью завершены к 21:00. Движение автотранспорта по улице Лермонтова будет возобновлено в это же время.

АО «Сахатранснефтегаз» благодарит горожан за понимание ситуации.