Место, где происходит чудо!

Перинатальный центр Медцентра, как его называют в народе, где медики выхаживают новорожденных с весом 500 грамм при рождении, можно назвать местом, где происходит чудо.

Днем рождения этого удивительного места считается 5 марта 1999 года. Именно в этот день медики Перинатального центра ГАУ РС (Я) «РБ №1-НЦМ» приняли первые роды, родилась девочка.

Нужно понимать, что это необычный роддом, а крупнейший в Якутии Перинатальный центр, объединяющий в себе акушерский стационар и впервые созданные в республике отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделения второго этапа выхаживания новорожденных и специализированное межклиническое отделение гипербарической оксигенации.

Кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности «акушерство и гинекология» и «организация здравоохранения», любящая мама двух сыновей Татьяна Юрьевна ПАВЛОВА возглавила Перинатальный центр ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» в январе 2018 г. До этого она 10 лет проработала, можно сказать на передовой линии фронта — в отдаленном улусе, в Усть –Майской ЦРБ районным акушером-гинекологом, заведующей родильным отделением. Затем более 8 лет была старшим преподавателем, доцентом на кафедре акушерства и гинекологии мединститута СВФУ им.М.К.Аммосова, где совмещала работу врача акушера-гинеколога в «РБ№1-НЦМ». До назначения в 2018 году Директором ПЦ еще 8 лет Татьяна Юрьевна работала главным акушером-гинекологом Министерства здравоохранения республики.

Сегодня, по происшествии более 2,5 лет, мы беседуем с ней о буднях и перспективах развития возглавляемого ею медучреждения.

– Какова граница жизнеспособности у недоношенных детей в Перинатальном центре?

– Чем больше вес глубоко недоношенного ребенка и выше срок гестации, то жизнеспособность, естественно, выше. Выживаемость детей с весом менее 1000 гр. в нашем Перинатальном центре составляет 85%. Самый маловесный выживший ребенок родился с весом 480 гр. на 25 неделе беременности. Данный показатель высок в случае родоразрешения женщины в самом Перинатальном центре, где созданы все условия для оперативного оказания медпомощи любой сложности, благодаря тому, что наш Центр является учреждением родовспоможения третьего (самого высокого) уровня. Он специализируется на оказании самой передовой медпомощи беременным женщинам высокой группы риска и с преждевременными родами со всех уголков республики.

Сам Перинатальный центр насчитывает 11 отделений, из них 2 амбулаторно-поликлинических, остальные стационарные. Еще одним несомненным преимуществом Перинатального центра для врачей и пациентов является его нахождение в составе мощной многопрофильной больницы ГАУ РС (Я) «РБ №1-НЦМ». Ее структурными подразделениями также являются Педиатрический, Клинический, Клинико-диагностический центры, Республиканский кардиологический диспансер, Технический и Сервис центры. Все это позволяет женщинам и детям круглосуточно получить медпомощь любого профильного специалиста.

– Как обстоит дело с младенческой смертностью в республике по сравнению с предыдущими годами?

– Показатель младенческой смертности по данным медицинских организаций РС(Я) за 9 месяцев 2020 г. составил 5,1 на 1000 родившихся живыми, что на 3,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Мы с коллегами усиленно работаем над тем, чтобы показатели младенческой смертности в республике снизились. В частности, мы ведем экстренный мониторинг всех беременных и новорожденных в тяжелом состоянии в медицинских организациях республики. Затем, после стабилизации состояния, мы эвакуируем их в наш Центр. Кроме того, с помощью телемедицинских технологий совместно с Перинатальным центром ЯРКБ проводим перинатальные консилиумы, где принимаем решения по тактике ведения беременности и родов, определяем места родоразрешения для беременных высокой группы риска со всех уголков нашей необъятной республики. Организационно-методическая работа для медицинских организаций республики, направленная на повышение качества оказания медицинской помощи беременным и новорожденным, также одно из направлений нашей деятельности.

Важно подчеркнуть, что именно комплексный подход, высококвалифицированные кадры и оснащенность самыми передовыми технологиями, дают Перинатальному центру возможность оказывать беременным женщинам высокой степени акушерского риска и новорожденным, а также супружеским парам с нарушением репродуктивной функции, полный цикл специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи — начиная от зачатия, ведения беременности, до родов и при необходимости, последующего выхаживания и лечения детей.

– Согласны ли вы с утверждением «Кадры решают все!». Какова у вас укомплектованность ими?

– Да, конечно, абсолютно согласна! На мой взгляд, в любой сфере обеспечения жизнедеятельности кадры решают все! Только с хорошими квалифицированными кадрами можно достичь высоких результатов в любой работе, особенно в нашей. Мы действительно уделяем большое внимание этому – сейчас мы почти полностью на 95% укомплектованы врачами, средним медицинским персоналом 100% (для сравнения в 2018 г. укомплектованность врачами составляла 83,4%, средним медперсоналом — 96,1%). В силу особенностей нашей профессии, мы постоянно проводим профилактику профессионального выгорания среди наших работников. И, самое главное, наши сотрудники – это около 470 сотрудников, в том числе 109 врачей, 221 человек из числа среднего медицинского персонала, регулярно повышают квалификацию. Среди них гордость коллектива — 1 доктор медицинских наук, 9 кандидатов медицинских наук, 2 аспиранта.

– Вот Вы сказали об особенностях вашей профессии и о таком сложном моменте, как профессиональное выгорание. Какие личностные качества врачей, медработников все-таки сподвигают их работать на такой стрессовой и ответственной работе?

– Судя по моим наблюдениям, в медицине остаются только те, кто действительно предан и любит свою работу, это касается и врачей, и среднего медперсонала. Работа в Перинатальном центре, конечно же, имеет свои особенности. В первую очередь, это — ответственность сразу за две жизни, экстренность и почти всегда работа с пациентами в критическом состоянии. Безусловно, все это требует большой самоотдачи, умения оперативно принимать решения и действовать.

– К сожалению, пандемия внесла свои коррективы во всех сферах нашей жизни. Какие дополнительные меры санитарной безопасности у вас введены из – за напряженной ситуации с ковидом? Болеют ли новорожденные коронавирусной инфекцией?

– Хотелось бы сразу пояснить, что с начала эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, Перинатальный центр ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» ни на один день не прекращал свою деятельность, экстренная медицинская помощь оказывалась в полном объеме.

Все необходимые противоэпидемические меры нами своевременно приняты. К примеру, сейчас действует запрет на посещение стационарных пациентов родственниками и друзьями, в течение суток 2 раза проводится медосмотр и термометрия всех стационарных пациентов, медработники используют СИЗ и т.д.

С апреля до августа было приостановлено оказание плановой медпомощи в гинекологическом отделении и отделении вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе процедура ЭКО. Однако до конца года план по выполнению процедур ЭКО мы должны выполнить в полном объеме.

– Правда ли то, что защитные антитела переболевшей матери передаются ребенку через грудное молоко? Если это так, то почему применяется практика разделения новорожденных и заболевших матерей?

– Учитывая то, что ведущий путь передачи SARS-CoV-2 воздушно-капельный, который реализуется при близком (менее 2 метров) расстоянии, на время диагностики COVID-19 рекомендуется раздельное пребывание. Для сохранения лактации женщина сцеживает молоко. Лаборатория максимально старается убыстрить процесс получения результата анализа на коронавирус. При удлинении процесса разлучения, мама сцеживает молоко, соблюдая личную гигиену и используя СИЗ.

– Какую роль в родах играет настрой женщины, ее образ жизни, состояние здоровья, психологическая готовность к беременности и родам?

– Основу жизни, качество здоровья определяет качественный состав двух половых клеток, среда, в которой будет расти, развиваться новый организм – утроба матери, а также психологическое состояние матери в течение всего периода беременности. Нельзя забывать и о том, что самый огромный стресс в жизни любого человека — это его рождение. Поэтому мы, медики, используем все свои знания, навыки на то, чтобы роды прошли максимально комфортно, мягко и безопасно как для матери, так и для новорожденного.

– Если говорить о планах и перспективах: на чем, по вашему мнению, нужно делать акценты в работе Перинатального центра (или какие перемены необходимо привнести)?

– Как я уже отметила, наша основная цель – это профилактика и снижение младенческой и материнской смертности, критических состояний в акушерстве и неонатологии в республике. К задачам, которые, в первую очередь, стоят перед нами, следует отнести повышение качества и доступности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Как ведущее учреждение родовспоможения в республике, мы намерены внедрять новые технологии в области перинатологии. В ближайшей перспективе, это — внедрение метода предимплантационной диагностики. При внедрении данного метода, станет возможным выполнение программ ЭКО и у фертильных пациентов с моногенными заболеваниями, хромосомными транслокациями, инверсиями, с Rh-сенсибилизацией, у пар с тяжелой формой гемолитической болезни плода и ВПР плода в анамнезе, в группе старшего репродуктивного возраста. Широкое внедрение предимплантационной диагностики в клиническую практику Перинатального центра позволит осуществлять не вероятностное прогнозирование, а однозначно с высокой степенью достоверности диагностику мутаций у эмбрионов, передаваемых от родителей детям. Все это позволит существенно снизить младенческую и детскую инвалидизацию и смертность в нашей республике.

– Татьяна Юрьевна, спасибо за интересную беседу!