MyTona, разработчик игр из Якутска, теперь стала сингапурской компанией. По данным английской версии Википедии компания была основана в Сингапуре в 2015г, а не в Якутске в 2012г. Кроме того, удалена информация об основателях с русскими именами и все упоминания об офисах. Об этом сообщает тгк «Комсомольская правда — Якутия».

А теперь, что платила ООО «Майтона» в России (Якутии). Сумма налогов не то, чтобы впечатляет, но выплаты в размере почти 2,1 млрд. рублей на зарплаты и платежи в внебюджетные фонды, это довольно внушительная сумма. Напомним, компания занимала 1 место в своей отрасли в Якутии (по выручке) и 149-е в стране. Об этом передает ВО!-канал.

Местный бюджет потерял крупного налогоплательщика в сфере IT-отрасли.