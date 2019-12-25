25.12.2019
17:45
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Красота & Здоровье

Местные помидоры «Саюри» — теперь в фирменной упаковке «flow-pack»

Тепличный комплекс «Саюри» начал поставки местных вкуснейших томатов в фирменной упаковке «flow-pack».

Продукция фасуется в специальную упаковку с фирменным логотипом прямо перед отгрузкой в торговые сети.

Первым заказал удобную для покупок продукцию надежный партнер «Саюри» — гипермаркет «Айгуль».

Фирменная упаковка является гарантией того, что это настоящие местные овощи, выращенные в самой северной теплице в мире. 

Фото: Пресс-служба ООО "Саюри"
Источник: Пресс-служба ООО "Саюри"
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