Местные помидоры «Саюри» — теперь в фирменной упаковке «flow-pack»

Тепличный комплекс «Саюри» начал поставки местных вкуснейших томатов в фирменной упаковке «flow-pack». Продукция фасуется в специальную упаковку с фирменным логотипом прямо перед отгрузкой в торговые сети. Первым заказал удобную для покупок продукцию надежный партнер «Саюри» — гипермаркет «Айгуль». Фирменная упаковка является гарантией того, что это настоящие местные овощи, выращенные в самой северной теплице в мире.



Фото: Пресс-служба ООО "Саюри" Источник: Пресс-служба ООО "Саюри"

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