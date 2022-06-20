Местные кадры, в ЯТЭК!

ЯТЭК ценит весомый вклад госкомитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения в привлечение местных кадров в промышленность. Компания приняла участие в выездном рабочем совещании в Вилюйском и Верхневилюйском улусах по вопросу подготовки и привлечения местных кадров в промышленность, а также стала одним из ключевых резидентов Ярмарки вакансий.

с 26 по 27 мая Служба занятости работала в Вилюйске, Верхневилюйске и поселке Кысыл-Сыр. В рамках выездной программы главы поселений и крупнейшие работодатели обсудили проблемы трудоустройства и профессиональной подготовкиместных кадров.

Компания «ЯТЭК» принимает живое участие в республиканской программе «Местные кадры в промышленность» с самого ее старта в 2017 году. Служба по управлению персоналом тесно сотрудничает с Центром занятости на всей территории Якутии, активно работает в улусах. Для привлечения местных кадров на предприятии действует целый комплекс мер, в том числе по работе с молодежью. Выпускнику вуза или техникума без подтвержденной опытом квалификации уже на начальном этапе компания предлагает конкурентоспособную заработную плату.

Участникам встреч, жителям улусов удалось задать напрямую рекрутерам Работодателей волнующие их вопросы. Заинтересованность в трудоустройстве в якутскую топливно-энергетическую компанию выразило более 30 кандидатов. Они получили подробную консультацию, оставили резюме, а 15 человек заполнили анкеты и уже назначено собеседование.

На ярмарке вакансий ЯТЭК презентовала актуальные должности, ознакомила претендентов с основными требованиями при трудоустройстве, условиями работы и проживания, а также карьерными возможностями. Посетители ярмарки узнали, что в ЯТЭК действует система наставничества, проходит регулярное обучение, действуют курсы повышения квалификации. По итогам ярмарки HR-служба компании провела собеседование с 35 кандидатами. Еще двадцать соискателей заполнили анкеты и предоставили резюме. Всего мероприятием охвачено более 200 граждан.

По словам руководителя отдела подбора и адаптации персонала ПАО «ЯТЭК» Елены Ланской, при формировании внешнего кадрового резерва компания, прежде всего, рассчитывает на местные силы.

«С помощью подобных мероприятий мы формируем внешний кадровый резерв, понимаем потенциал и емкость региона. Это действительно работающий инструмент, дающий возможность широкого охвата участников, где можно найти достойных кандидатов на открытые позиции, рассказать о жизни компании. С начала года в ЯТЭК трудоустроились более 30 жителей нашей республики», – поделилась Елена Ланская.